Incidente nella notte, impatto tra tre auto, muoiono due ragazzi Giampiero e Biagio di 24 e 28 anni

Due giovani perdono la vita in un tragico incidente stradale nella notte a Benevento. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dello schianto.

L’incidente

Nella notte di sabato 16 dicembre, un tragico incidente ha scosso la Fondovalle Isclero, vicino agli svincoli di Melizzano e Solopaca, in provincia di Benevento. Una Fiat Punto e una Fiat Bravo sono state le protagoniste dell’incidente che ha mietuto due vittime. Le vittime sono Gianpiero Durante, 24 anni, e Biagio Festa, 28 anni, entrambi residenti a San Lorenzello, in Campania. Sul luogo dell’incidente, sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Le dinamiche

“Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, i due giovani che hanno perso la vita erano a bordo di una Fiat Punto che si è scontrata con una Fiat Bravo, ma durante l’impatto è rimasta coinvolta anche una Renault Kadjar condotta da un uomo,” hanno riferito le forze dell’ordine.

Le esatte circostanze che hanno portato allo schianto rimangono incerte. Tuttavia, sono in atto indagini approfondite da parte dei carabinieri per stabilire con precisione cosa sia accaduto.

I soccorsi

Dopo la segnalazione dell’incidente, i vigili del fuoco del distaccamento di Telese, le ambulanze della Croce Rossa e della Misericordia, e i carabinieri si sono mobilitati per prestare soccorso.

Tutti i coinvolti nell’incidente sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Benevento in codice rosso. “Purtroppo, non c’è stato nulla da fare per Gianpiero, di 24 anni, e Biagio, di 28,” hanno confermato le autorità. Le salme sono state successivamente trasferite all’obitorio del San Pio, a disposizione della Procura della Repubblica.