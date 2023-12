Valeria Marini, crea scompiglio in aeroporto, sgomita per essere la prima “Urla pretendendo due facchini per borse e cane”

0 SHARES Condividi Tweet

Valeria Marini crea scompiglio all’Aeroporto Falcone-Borsellino chiedendo assistenza speciale per i suoi bagagli e il cane.

Il caos a Falcone-Borsellino

È stato un ritorno movimentato quello sul volo Palermo-Roma per Valeria Marini, che ha preteso l’assistenza di due facchini per il trasporto dei suoi bagagli. L’episodio si è verificato all’Aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, dove la showgirl si apprestava a partire per Roma.

Marini, viaggiando con due grandi borse e il suo cagnolino, ha richiesto l’aiuto incondizionato degli addetti della Gesap, società gestrice dello scalo. “Nessuno era lì ad aiutarmi”, ha dichiarato Marini, richiedendo l’assistenza di due “fattorini” aeroportuali. Questa scena ha sorpreso gli altri passeggeri.

Testimonianza di Eugenia Nante

Tra i testimoni c’era Eugenia Nante, giornalista di Rai 3, che ha documentato l’evento su Instagram. Nante ha descritto l’accaduto:

“Volo Palermo-Roma. Si imbarca Valeria Marini. Due borsoni e il cane. Chiede un ascensore per le valigie. Sgomitando, passa davanti a tutti. Urla ‘dov’è il mio autista?’. La gente prima ride, poi si incazza mentre arrivano gli addetti per lei”.

Il video di Nante ha catturato l’attenzione sui social media, mostrando Marini mentre dava istruzioni agli addetti della Gesap vicino alla scaletta dell’aereo.

Reazioni e conseguenze

Nel video, si vede Marini affidare i suoi bagagli agli addetti e ricevere aiuto per salire la scaletta, seguita da un addetto che trasporta il suo bagaglio.

L’incidente ha generato diverse reazioni tra i passeggeri e gli utenti dei social media, oscillando tra divertimento e disappunto.

Questo episodio evidenzia il divario tra le esigenze delle celebrità e la realtà quotidiana degli altri viaggiatori, sollevando questioni sulla gestione delle richieste speciali in ambienti pubblici come gli aeroporti.