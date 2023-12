Fiorello a Viva Rai2 non smette di prendere in giro i Ferragnez sulla questione Pandoro: “Glielo avevo detto io”

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello ironizza sulla controversia dei pandori di Chiara Ferragni e sul Festival di Sanremo Giovani durante il suo programma “Viva Rai2”.

Durante il suo programma “Viva Rai2″, Fiorello non ha perso l’occasione di scherzare sull’affaire Chiara Ferragni e la vicenda dei pandori, coinvolgendo anche il marito Fedez. Ha esortato scherzosamente la coppia a preferire il salame ai dolci, alludendo al recente scandalo legato ai pandori: “Amici datevi al salame, perché i dolci fanno male”. Fiorello ha poi rivolto un appello alla classe politica, ironizzando sulla copertura mediatica eccessiva della vicenda: “Ti prego, riga la macchina di un magistrato! Non se ne può più, i giornali sono pieni di zucchero a velo”.

Commenti sul Festival di Sanremo giovani

Fiorello non ha risparmiato neanche il Festival di Sanremo Giovani, descrivendolo come un “sequestro” orchestrato da Amadeus, il quale decide tutto. Scherzando, ha detto che persino Putin si riferisce a lui come “il dittatore”. Fiorello ha poi ironizzato sulla durata del Festival, facendo riferimento a un giovane artista che ha cantato a tarda ora e alla possibilità che Amadeus conduca un sesto Sanremo, citando anche i Jalisse e il Codacons.

Il tocco umoristico di Fiorello

Fiorello, con il suo tipico umorismo, ha saputo trasformare temi d’attualità in momenti di leggerezza e divertimento. Dalla vicenda dei pandori di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo Giovani, ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nel creare satire e commenti pungenti su temi di grande risonanza mediatica.