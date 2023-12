Bari, auto della polizia rubata viene ritrovata in una concessionaria nel barese: arrestato il titolare

0 SHARES Condividi Tweet

Una macchina di proprietà del Ministero dell’Interno e in uso alla squadra mobile di Bari, è stata ritrovata in una concessionaria di Santeramo in Colle, portando all’arresto del suo titolare per ricettazione.

Il 13 dicembre, sotto il palazzo della Procura in via Dioguardi a Bari, una Fiat Abarth utilizzata dalla squadra mobile della Polizia è stata rubata, scatenando un’indagine da parte degli inquirenti. Il furto di un’auto governativa in un luogo così centrale e significativo ha sollevato preoccupazioni immediate sulla sicurezza e ha messo in allerta le forze dell’ordine.

Il ritrovamento dell’auto rubata

Sorprendentemente, l’auto rubata è stata scoperta pochi giorni dopo il furto nella concessionaria di un uomo di 34 anni, situata a Santeramo in Colle, una piccola cittadina nella provincia di Bari. La rapida individuazione dell’auto rubata in una concessionaria locale ha sollevato interrogativi su come sia stata trasportata e nascosta lì senza destare sospetti.

L’arresto del titolare della concessionaria

Il titolare della concessionaria, un uomo di 34 anni, è stato immediatamente arrestato con l’accusa di ricettazione. Nonostante la sua dichiarazione di essersi insospettito a causa della mancanza di documenti e doppie chiavi da parte dei giovani che gli avevano offerto l’auto, la sua detenzione pone in rilievo la serietà con cui le autorità trattano tali reati, specialmente quando riguardano proprietà del governo o delle forze dell’ordine.