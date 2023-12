Fine di un lungo calvario, Nico Bosio, 31 anni, deceduto dopo 15 anni d’agonia, vittima di un incidente stradale nel 2009

0 SHARES Condividi Tweet

Nico Bosio, deceduto a 31 anni, ha vissuto un drastico cambio di vita a seguito di un incidente nel 2009, rimanendo immobilizzato fino alla sua morte.

L’incidente che ha cambiato tutto

Nico Bosio, che è “morto ieri” a 31 anni, ha avuto la sua vita irrimediabilmente trasformata nel 2009, quando un grave incidente stradale lo ha lasciato immobilizzato. Aveva solo 17 anni, era studente al Liceo Classico e giocava a calcio nelle giovanili del Ventimiglia. Era “bello, giovane, in piena salute” e il futuro gli sembrava spalancato davanti. Quella notte, 15 anni fa, Bosio e un amico, viaggiando su una Mini, hanno perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro dei pilastri vicino al casello dell’A10.

La lotta di Nico Bosio

Dopo l’incidente, Nico Bosio è stato ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Ha subito numerosi interventi salvavita che “alla fine riuscirono nell’intento”. Tuttavia, la sua vita è cambiata radicalmente: non poteva più muoversi, partecipare a scuola, giocare a calcio o uscire con le ragazze.

La sua esistenza era limitata al letto, circondato dall’affetto dei familiari e degli amici che “non lo hanno mai abbandonato”. Per “14 anni e 8 mesi Nico ha lottato ogni giorno tra la vita e la morte”, fino all’arrivo di complicazioni respiratorie.

Il triste epilogo

Recentemente, Nico Bosio ha avuto un “repentino peggioramento delle sue condizioni di salute” che hanno portato al suo decesso.

Ricoverato all’ospedale di Sanremo, è deceduto poco dopo, lasciando un vuoto in coloro che lo hanno conosciuto e amato. La sua storia è un ricordo struggente di come una vita possa cambiare in un istante e di come la resilienza umana possa manifestarsi anche nelle circostanze più difficili.