Un tragico incidente d’autobus ha causato la morte del portiere della squadra di calcio, dell’assistente allenatore e dell’autista.

Il mondo del calcio algerino è in lutto per la morte di Zakaria Bouziani, portiere 25enne del Mouloudia d’El Bayadh, squadra della Ligue 1 algerina, e dell’assistente allenatore Khaled Zitouni. L’incidente è avvenuto nella provincia di Tiaret, nell’Algeria nord-occidentale, quando l’autobus che trasportava la squadra si è ribaltato. La notizia, confermata dalla televisione di Stato, ha riferito che anche l’autista dell’autobus ha perso la vita. L’incidente ha lasciato molti feriti e si è verificato mentre la squadra era in viaggio verso la provincia costiera di Tizi Ouzou per una partita contro la Js Kabylie.

L’impatto sull’algerian football

La Federazione calcistica algerina ha reagito con immediatezza alla notizia, decidendo di rinviare tutte le partite dei campionati nazionali in programma per il weekend in segno di lutto. Questa decisione riflette il profondo impatto emotivo che l’incidente ha avuto sull’intera comunità calcistica algerina. Il Mouloudia Club El Bayadh, più noto come MC El Bayadh o semplicemente MCEB, rappresenta la città di El Bayadh e ha subito una perdita devastante.

Ricordo delle vittime

La tragica scomparsa di Bouziani, Zitouni e dell’autista dell’autobus rappresenta un momento oscuro per lo sport algerino. La comunità sportiva nazionale e internazionale si unisce nel ricordare le vittime e nel mostrare solidarietà ai loro familiari, agli amici e ai compagni di squadra.