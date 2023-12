Chiara Ferragni non è affatto distrutta ma indaffarata a preparare la vacanza, ecco dove andrà a Natale

0 SHARES Condividi Tweet

Contrariamente alle voci che li volevano in crisi, Chiara Ferragni e Fedez si stanno preparando per le loro vacanze di Natale in montagna, pronti a voltare pagina dopo la controversia del pandoro Balocco.

Nonostante i recenti scandali e le voci che li volevano chiusi in casa, depressi e demoralizzati, Chiara Ferragni e Fedez sono in realtà in procinto di partire per le loro vacanze di Natale. Contrariamente a quanto si è detto, la coppia non sembra affatto intenzionata a trascorrere un Natale sottotono. Secondo le ultime indiscrezioni, i Ferragnez hanno scelto la montagna come destinazione per le loro vacanze natalizie, optando per una località lussuosa, in linea con il loro stile di vita.

Dopo lo scandalo del pandoro, Chiara e Fedez voltano pagina

Nonostante la controversia del pandoro Balocco e la sanzione dell’Antitrust, Chiara e Fedez sembrano aver deciso di voltare pagina e continuare con i loro programmi senza lasciarsi influenzare dagli eventi recenti. Mentre i paparazzi attendono fuori dalla loro abitazione per catturare ogni movimento, la coppia sta preparando i bagagli per godersi una vacanza invernale, lontana dalle polemiche e dalle tensioni.

I Ferragnez tra social e vita privata: cosa aspettarsi?

Resta da vedere come la coppia gestirà la loro presenza sui social durante le vacanze. Saranno pubblicate le consuete storie di Natale, immagini dei loro bambini che aprono i regali, pranzi lussuosi e look natalizi, o preferiranno mantenere un profilo basso in attesa che le polemiche si plachino? Indipendentemente dalla loro scelta, sembra che la narrazione di una Chiara Ferragni distrutta e isolata sia già diventata obsoleta, mentre la coppia si prepara a godersi le festività nel loro consueto stile glamour e lussuoso.