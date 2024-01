Tragica fine per un carabiniere di Bari: muore scontrandosi a bordo della sua moto contro un’auto

0 SHARES Condividi Tweet

Un tragico incidente a Bologna ha portato alla morte di Daniele Caradio, carabiniere 43enne di Bari, in seguito a uno scontro tra la sua moto e un’auto.

Incidente fatale per il carabiniere di Bari

Lunedì sera, un grave incidente stradale ha colpito Canaletti di Budrio, in provincia di Bologna, causando la morte di Daniele Caradio, un carabiniere di 43 anni, originario di Bari. Caradio, viaggiando sulla sua Ducati, stava tornando a Medicina dopo il turno di lavoro a Bologna, quando è avvenuto il tragico incidente. La sua moto si è scontrata frontalmente con un’auto, un evento tragico le cui cause sono ancora in fase di accertamento.

Cordoglio dell’arma dei carabinieri

L’Arma dei Carabinieri ha rilasciato una nota in cui esprime profondo cordoglio per la perdita di Caradio: “I Carabinieri del Comando Legione Emilia Romagna e del Comando Provinciale di Bologna si stringono attorno ai familiari dell’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Daniele Caradio, 43enne, nato a Bari e residente a Medicina, deceduto nella serata del 29 gennaio 2024 a causa di un incidente stradale avvenuto in via San Vitale, a Canaletti di Budrio (BO), mentre stava tornando a casa, a termine del turno di servizio che aveva prestato alla Sezione Operazione e Logistica del Comando Provinciale Carabinieri Bologna.” Queste parole sottolineano il profondo impatto che la sua morte ha avuto sull’intera comunità dell’Arma.

Lutto nella comunità locale

La comunità locale si trova sconvolta da questa tragedia. L’improvvisa perdita di un membro devoto e valoroso dell’Arma dei Carabinieri ha lasciato un vuoto incolmabile. Caradio, con il suo servizio e dedizione, aveva guadagnato rispetto e ammirazione, rendendo la sua scomparsa ancora più dolorosa per tutti coloro che lo conoscevano.