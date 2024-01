La nuova Lidl di via Capruzzi a Bari: inaugurazione imminente

0 SHARES Condividi Tweet

A Bari, si avvicina l’apertura del terzo supermercato Lidl in via Capruzzi, realizzato nella ex sede del consiglio regionale

Apertura imminente della nuova Lidl a Bari

La città di Bari si prepara all’apertura di un nuovo supermercato Lidl in via Capruzzi. Questa apertura segna un momento significativo per la catena tedesca, in quanto sarà il terzo punto vendita nel capoluogo pugliese. La scelta di riqualificare la precedente sede del consiglio regionale dimostra un approccio innovativo nel rinnovare spazi esistenti.

Un progetto innovativo

A differenza degli altri punti vendita, questo nuovo supermercato Lidl non sorge su un terreno nuovo, ma rinnova uno spazio storico di Bari. Situato in un luogo strategico, davanti alla stazione centrale e sotto i portici, il progetto si distingue per il suo approccio di riqualificazione urbana. I lavori, iniziati a ottobre, stanno procedendo rapidamente.

Apertura a fine febbraio

L’inaugurazione del supermercato è prevista per fine febbraio. Il progetto ha suscitato notevole interesse tra i cittadini, ansiosi di vedere come la catena tedesca ha trasformato l’ex aula del consiglio regionale in un moderno punto vendita. Con l’avvicinarsi della data di apertura, cresce l’attesa nella comunità.