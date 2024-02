Puglia, incidente sulla S16: ragazzo di 19 anni muore investito mentre cerca aiuto dopo essere uscito di strada

0 SHARES Condividi Tweet

Tommaso Emanuel Monopoli, 19 anni, perde la vita in un tragico incidente sulla Statale 16, dopo essere stato investito chiedendo aiuto.

Giovane vita spezzata in un tragico incidente sulla Statale 16

Un evento luttuoso ha turbato la comunità tra Foggia e Cerignola, dove Tommaso Emanuel Monopoli, un ragazzo di soli 19 anni di Cerignola, ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale.

Tommaso, dopo essere stato coinvolto in un lieve sinistro, è sceso dalla sua vettura per cercare aiuto. In quel momento fatale, è stato però travolto da un altro veicolo che procedeva a grande velocità, subendo ferite mortali.

Dinamica e soccorsi: un tentativo disperato di salvare Tommaso

L’incidente, avvenuto lungo la Statale 16 nei pressi dello svincolo per Borgo Incoronata, ha visto Tommaso vittima di una tragica concatenazione di eventi.

Dopo aver perso il controllo della sua auto ed essere uscito di strada, il giovane ha tentato di mettersi in salvo e cercare aiuto, ma è stato investito da un altro automobilista che, nonostante si sia prontamente fermato per prestare soccorso e chiamare il 118, non ha potuto evitare il tragico esito. Tommaso è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia, dove, nonostante gli sforzi del personale medico, è deceduto a causa delle gravi ferite.

Riflessioni e indagini sull’incidente

La morte prematura di Tommaso Emanuel Monopoli lascia un vuoto incolmabile nella sua comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’importanza di prestare la massima attenzione quando si è alla guida. I carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del sinistro, sono al lavoro per ricostruire la dinamica precisa dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità. Questo tragico evento ricorda dolorosamente quanto sia cruciale adottare comportamenti prudenti e responsabili ogni volta che si prende il volante, per prevenire incidenti e proteggere la vita propria e degli altri utenti della strada.