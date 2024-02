Puglia, scontro frontale tra due auto, muore uno dei due conducenti, ferito gravemente l’altro

0 SHARES Condividi Tweet

Un grave incidente stradale ha causato la morte di un uomo sulla strada tra Sava e Maruggio, a seguito di uno scontro frontale. Soccorsi inutili per la vittima, mentre il ferito è stato trasportato all’ospedale per le cure e per sottoporsi all’alcol test.

Un tragico destino sulla strada

Un tragico incidente ha macchiato la strada che collega Sava a Maruggio, dove un uomo ha perso la vita in uno scontro frontale tra due veicoli. La vittima era al volante di una Panda di vecchio modello, mentre l’altro conducente, coinvolto nello scontro, ha riportato ferite non gravi.

Soccorsi vani e indagini in corso

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118 dalla vicina postazione di Sava, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il suo decesso è stato immediato. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, attualmente impegnati a rimuovere i resti delle due auto distrutte per ripristinare la viabilità, e i carabinieri, che stanno lavorando per fare luce sulla dinamica dell’incidente.

Procedure post-incidente e appelli alla sicurezza

È stato inoltre richiesto l’alcol test per il conducente ferito, ora in cura presso l’ospedale di Manduria, per verificare eventuali responsabilità aggiuntive.