Michele, 14 anni, muore dopo essere stato dimesso due volte: soffriva di mal di testa e vomito. La rabbia dei genitori

Sarno in lutto per la prematura scomparsa di Michele A., 14enne deceduto dopo aver mostrato gravi sintomi. I suoi genitori hanno denunciato l’accaduto, cercando giustizia e verità.

Tragica perdita a Nocera Inferiore

La notte tra domenica e lunedì ha segnato un momento di profonda tristezza per la città di Sarno, con la scomparsa di Michele A., un ragazzo di soli 14 anni, all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Michele, che soffriva di mal di testa e vomito, aveva inizialmente ricevuto cure presso l’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, dove era stato ipotizzato un problema alle vie urinarie. Tuttavia, il suo stato di salute è rapidamente peggiorato, rendendo necessario il trasferimento a Nocera Inferiore per esami più dettagliati.

La denuncia della famiglia e l’indagine in corso

Il decesso improvviso di Michele ha spinto i suoi genitori a presentare una denuncia formale ai carabinieri di Nocera Inferiore, che hanno avviato un’indagine sequestrando le cartelle cliniche dell’adolescente presso entrambi gli ospedali. La comunità di Sarno, profondamente colpita dall’accaduto, cerca risposte. La famiglia del ragazzo, tra cui il padre Francesco, la madre Luisa, e i suoi parenti, è ben conosciuta e rispettata in città. “Noi non sappiamo spiegarci cosa sia accaduto in questi giorni,” ha dichiarato un cugino di Michele, sottolineando l’urgenza di trovare la verità dietro questa tragica scomparsa.

Sarno in lutto e la richiesta di giustizia

Sarno, inclusi amici, compagni di scuola e l’intera città, è stata scossa da questa tragedia. La sindaca di Sarno, Eutilia Viscardi, ha espresso il suo cordoglio, enfatizzando la difficoltà di trovare le parole per descrivere un dolore così grande e l’importanza di stare vicino alla famiglia di Michele e ai suoi compagni di scuola.