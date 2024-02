La volta buona, Caterina Balivo sbotta con Simona Marchini che parla male di Ilary Blasi

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di oggi de La volta buona, Simona Marchini critica apertamente Ilary Blasi, scatenando una discussione sulla privacy con Caterina Balivo.

La presa di posizione di Simona Marchini

Durante la trasmissione “La Volta Buona” su Rai 1, condotta da Caterina Balivo, si è acceso un vivace dibattito riguardante la gestione delle questioni private tra celebrità, in particolare riferendosi alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Simona Marchini, ospite dello show, ha espresso un giudizio severo sulla Blasi, rimproverandola per aver reso pubbliche le problematiche coniugali e i dettagli relativi ai presunti tradimenti. “Non è che stai subito, diciamo a caldo, a raccontare delle cose. No, perché è una cosa che riguarda le due persone,” ha affermato la Marchini, sottolineando la necessità di mantenere private certe questioni.

**Il tentativo di mediazione di Caterina Balivo **

La Balivo ha cercato di mediare la discussione, sottolineando l’importanza della solidarietà femminile e proponendo un approccio meno critico nei confronti della Blasi. Nel gioco “Chi tieni e chi triti?”, la Balivo ha invitato la Marchini a riconsiderare la sua decisione iniziale di criticare la Blasi, tentando di spostare la critica verso Totti. Tuttavia, la Marchini ha mantenuto la sua posizione critica, pur dichiarando: “No, ma figuriamoci se non sono solidale con le donne! Che c’entra! Questo è ovvio. Mi dispiace che le donne a volte non si comportino con quella classe che le farebbe crescere.”

La risoluzione

Dopo un acceso scambio di opinioni, la Marchini ha infine acconsentito a “tritare” Totti, seguendo la richiesta della Balivo. La discussione tra la Marchini e la Balivo riflette una sfida più ampia nel bilanciare la solidarietà femminile con il diritto alla privacy, sottolineando come queste tematiche siano complesse e multisfaccettate.