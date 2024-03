Chiara Ferragni commenta la copertina de L’espresso che la ritrae come un pagliaccio: “Denigrata e svilita”

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni avvia azioni legali contro L’Espresso per una copertina controversa, generando un’ondata di supporto online.

La controversia che scuote il mondo dei social

Chiara Ferragni si trova al centro di un acceso dibattito mediatico. La causa? Una copertina del settimanale L’Espresso che l’ha ritratta in modo discutibile, come un pagliaccio, spingendo la Ferragni ad avviare una azione legale contro la testata. La copertina in questione mostra l’immagine di Ferragni con il viso alterato da un fotomontaggio che la fa assomigliare a un pagliaccio, un’immagine che l’imprenditrice ha definito “gravemente diffamatoria e lesiva”. “Ho dato mandato ai miei legali di valutare ogni tipo di azione legale, incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali”, dichiara la Ferragni, enfatizzando come la sua immagine sia stata “palesemente denigrata e svilita”.

Fedez scende in campo a difesa della moglie

La vicenda ha visto l’intervento di Fedez, marito di Chiara Ferragni e noto rapper italiano, il quale non ha esitato a difendere l’onore della moglie. Fedez ha pubblicato una foto di Donato Ammaturo, imprenditore e proprietario della testata, applicando al suo volto lo stesso trucco usato per la copertina incriminata. Con ironia pungente, Fedez solleva interrogativi sulla gestione editoriale di L’Espresso, suggerendo un’indagine sul “lato oscuro” del proprietario della rivista. Il tutto accompagnato dalla canzone “Pieno di stronzi”, interpretata con J-Ax, a simboleggiare il sostegno incondizionato alla Ferragni in questa battaglia legale e mediatica.

Solidarietà online per la Ferragni: un mare di supporto

Nonostante le circostanze sfavorevoli, Chiara Ferragni ha trovato un notevole sostegno nella sua comunità online. Dalla sua attuale posizione a New York, dove si trova per impegni lavorativi, l’imprenditrice ha espresso gratitudine verso i numerosi messaggi di solidarietà ricevuti. Con un messaggio di ringraziamento pubblicato sui social, Ferragni sottolinea l’importanza del sostegno ricevuto in questi giorni difficili, riconoscendo il valore della vicinanza virtuale dei suoi follower in tempi di prova.