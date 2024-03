Fedez nella bufera, un personaggio famoso svela di averlo visto baciare una ragazza per tre ore e poi cancella la storia

0 SHARES Condividi Tweet

Una modella rivela di aver visto Fedez baciare un’altra donna a Parigi, aggiungendo tensione alla già turbolenta situazione con Chiara Ferragni.

Fedez al centro di controversie: voci di un bacio a Parigi

Una nuova ondata di gossip travolge Fedez e Chiara Ferragni, questa volta con accuse di fedeltà vacillante. Elisa De Panicis, modella e influencer, ha rivelato nelle sue storie Instagram di aver assistito a Fedez che baciava un’altra donna durante un evento a Parigi. Questo racconto ha scatenato un vortice di speculazioni, aggravando la situazione mediatica intorno alla coppia. “Tra Fedez che a Parigi si limonava una tipa davanti a me per tre ore e la cover de L’Espresso, ma dico io! WTF? Senza parole”, esclama De Panicis, evidenziando lo shock per l’accaduto. La storia è stata successivamente rimossa, ma l’attenzione del pubblico era già stata catturata.

Sostegno e solidarietà: la risposta di Elisa De Panicis

Nonostante l’indiscrezione, Elisa De Panicis non ha mancato di esprimere il suo sostegno verso Chiara Ferragni, criticando aspramente la copertina di L’Espresso che ritrae l’imprenditrice in modo denigratorio. “Questa copertina è una denigrazione verso tutte le donne”, afferma De Panicis, sottolineando la sua disapprovazione per come vengono rappresentate le figure femminili nei media. La sua dichiarazione riafferma un messaggio di empowerment femminile, ribadendo che le donne non hanno bisogno di un uomo per sentirsi complete o valorizzate.

Fedez difende la Ferragni: un fronte unito nonostante le difficoltà

In questo periodo tumultuoso, Fedez ha dimostrato il suo incondizionato sostegno a Chiara Ferragni, specialmente in risposta alla controversa copertina de L’Espresso. Utilizzando i social media per esprimere la sua indignazione, il rapper ha messo in discussione le intenzioni della testata e del suo proprietario, sollevando interrogativi su possibili pregiudizi e conflitti di interesse. Questa dimostrazione di solidarietà avviene in un momento in cui la coppia sta affrontando “una crisi coniugale più forte delle altre”, come dichiarato dalla stessa Ferragni. Nonostante le sfide, il loro legame sembra resistere, testimoniando la forza della loro unità di fronte agli ostacoli.