Bari si trasforma in una palestra a cielo aperto con le nuove pedaliere sul lungomare

0 Condivisioni acebook Twitter

Nella città di Bari, l’innovazione abbraccia lo sport all’aria aperta: le prime pedaliere sono state installate lungo il lungomare, offrendo una vista mozzafiato sul mare mentre ci si mantiene in forma.

Sport e natura si incontrano

La città di Bari ha intrapreso un’iniziativa che promette di rivoluzionare il modo in cui i suoi abitanti si approcciano all’attività fisica: l’installazione di pedaliere lungo il lungomare. Questi piccoli ma efficaci attrezzi sportivi consentono di esercitarsi godendo della vista del mare, combinando così il benessere fisico con il piacere estetico e mentale di stare all’aperto. “Abbiamo posizionato le prime pedaliere in alcuni punti del nostro lungomare così da dare la possibilità a tutti di praticare attività motoria guardando il mare,” spiega Pietro Petruzzelli, Assessore all’Ambiente e allo Sport del Comune di Bari.

Un progetto in espansione

L’introduzione delle pedaliere è solo l’inizio: l’ambizione è quella di estendere questo progetto lungo tutto il lungomare, rendendo Bari una vera e propria palestra a cielo aperto. Questo strumento, semplice ma efficace, rappresenta un invito alla cittadinanza a vivere gli spazi urbani in maniera attiva e salutare. “È un piccolo attrezzo che vogliamo installare su tutto il nostro lungomare e che ci aiuta a praticare un pò di attività fisica,” aggiungono dall’amministrazione.

Una città che punta al benessere

L’iniziativa di Bari di trasformare il lungomare in un’area dedicata allo sport e al benessere riflette una visione più ampia di promozione della salute e dell’attività fisica tra i cittadini. Con queste nuove installazioni, Bari si propone come modello di città che investe sul benessere dei suoi abitanti, rendendo lo sport accessibile a tutti e incentivando uno stile di vita attivo. “Stiamo trasformando la nostra città in una palestra a cielo aperto,” conclude l’assessore, sottolineando l’impegno verso un futuro più sano e attivo per la comunità.