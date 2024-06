Il TikToker “Alfredo ‘o chiatt” è già tornato in libertà dopo l’arresto di qualche giorno fa

0 Condivisioni acebook Twitter

Alfredo D’Ausilio, noto su TikTok come “Alfredo ‘o chiatt”, è stato liberato poco dopo essere stato arrestato con l’accusa di furto di energia elettrica nel suo supermercato a Qualiano, Napoli.

La notizia del suo rilascio è stata confermata tramite un video pubblicato sui social network, dove D’Ausilio appare sorridente e mostra un documento della Procura di Napoli Nord, indicando che il giudice ha convalidato l’arresto ma non ha ritenuto necessarie ulteriori misure cautelari.

Scoperta la manomissione del contatore

I carabinieri della stazione di Qualiano, insieme al personale di Enel, avevano scoperto che il contatore dell’energia elettrica del supermercato era stato manomesso, permettendo all’attività di D’Ausilio di usufruire di energia elettrica senza che il consumo fosse registrato. Questo illecito, avviato a dicembre del 2023, ha causato un danno stimato di circa 6.000 euro.

Popolarità sui social e impatto dell’arresto

D’Ausilio è una figura molto seguita su TikTok, dove ha accumulato 140mila follower e milioni di visualizzazioni. È noto per i suoi video energici in cui promuove i prodotti del suo supermercato a prezzi scontati, salutando sempre i suoi follower con un entusiasta “Buongiorno, buongiorno, buongiorno”. Nonostante l’arresto, la sua popolarità non sembra essere stata scalfita, come dimostrato dalla reazione positiva dei suoi follower al video del suo rilascio.