Matteo Viviani de Le Iene in ospedale: febbre oltre i 40, una brutta tonsillite per la quale si è reso necessario il ricovero

0 Condivisioni acebook Twitter

Matteo Viviani, noto inviato del programma televisivo “Le Iene”, ha suscitato preoccupazione tra i suoi fan dopo aver postato una foto su Instagram direttamente dall’Ospedale Sacco di Milano.

Nell’immagine, Viviani appare sdraiato su un lettino ospedaliero, sorridendo e augurando un “Buon sabato sera a tutti”. I commenti preoccupati non hanno tardato ad arrivare, con molti fan che si chiedevano cosa fosse realmente accaduto.

Spiegazioni e rassicurazioni

Poco dopo la pubblicazione della foto, Viviani ha preso parola per spiegare la sua situazione attraverso un video nelle sue storie di Instagram. Ha rivelato di essere affetto da una severa infezione alle tonsille, che gli ha causato febbri molto alte, toccando i 40.3 gradi. “Non preoccupatevi, non è nulla di grave. Ho solo una brutta infezione alle tonsille, alla gola, che non vuole sapere di andarsene e che mi dà una febbre molto alta che non vuole saperne di scendere,” ha spiegato Viviani, cercando di tranquillizzare i suoi seguaci.

Attesa dei risultati e messaggio ai fan

L’inviato ha anche aggiunto che, dopo aver misurato una temperatura così elevata, ha deciso di recarsi in ospedale per fare ulteriori controlli. “Mi hanno fatto le analisi e sto aspettando i risultati. Tutto qua, non morirò,” ha assicurato ai suoi fan, cercando di sdrammatizzare la situazione con un tocco di leggerezza. Nonostante il momento difficile, Viviani ha invitato tutti a rimanere sereni e a passare un buon weekend.