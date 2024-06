Puglia, si schianta con la moto contro un palo, perde la vita Davide Mosca, aveva solo 18 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Davide Mosca, studente diciottenne, perde la vita in un tragico incidente stradale a Vico del Gargano. La comunità è in lutto.

Il tragico incidente

Davide Mosca, un giovane di diciott’anni, frequentava il liceo Publio Virgilio Marone di Vico del Gargano e si stava preparando per gli esami di maturità. La scorsa notte, intorno alle ore 3, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per ragioni ancora da accertare, è finito contro un palo della luce. Sul posto sono intervenuti prontamente gli operatori del 118 e le forze dell’ordine, ma purtroppo per Davide Mosca non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato fatale e ha causato la morte istantanea del ragazzo.

Reazioni della comunità

La notizia della morte di Davide Mosca ha profondamente sconvolto la comunità di Vico del Gargano. Il sindaco Raffaele Sciscio ha espresso il suo cordoglio, dichiarando: “Era un ragazzo di Vico. Una notizia che addolora e sconvolge tutta la nostra comunità”. In segno di rispetto e di condivisione del dolore che ha colpito i familiari e gli amici di Davide, il sindaco ha deciso di annullare tutti gli eventi previsti per la Giornata Nazionale dello Sport. La decisione è stata presa per mostrare rispetto e solidarietà nei confronti di chi è stato colpito da questa tragica perdita.

Un lutto che coinvolge tutti

La morte di Davide Mosca ha lasciato un vuoto enorme tra i suoi cari, i compagni di scuola e tutta la comunità di Vico del Gargano. Il giovane, che a breve avrebbe affrontato gli esami di maturità, era molto conosciuto e apprezzato da tutti. Gli amici, i compagni di classe e gli insegnanti del liceo Publio Virgilio Marone sono sotto shock e profondamente addolorati. L’intera comunità si è stretta intorno alla famiglia di Davide per offrire sostegno e conforto in questo momento difficile. La perdita di una vita così giovane e promettente è una tragedia che ha colpito il cuore di tutti, lasciando un segno indelebile.