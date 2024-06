Ragazzo 25enne trovato morto vicino lo studentato del Politecnico, probabilmente si è lanciato dal tetto

0 Condivisioni acebook Twitter

Questa mattina, un tragico evento ha scosso il quartiere di via Gustavo Modena a Milano, dove il corpo senza vita di un ragazzo di 25 anni è stato trovato sull’asfalto.

Gli eventi si sono svolti all’alba, con la chiamata ai soccorsi che è stata effettuata pochi minuti prima delle 4:00. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, non c’è stato nulla da fare: il giovane era già deceduto. La scena si è svolta davanti allo studentato Giò Ponti del Politecnico di Milano, un punto di riferimento per molti studenti della città.

Le indagini sulle cause della morte

Attualmente, i carabinieri sono al lavoro per chiarire le circostanze della morte del giovane. La teoria principale, al momento, è che il ragazzo possa essersi tolto la vita lanciandosi dal tetto dello studentato. Questa ipotesi deve ancora essere confermata dalle indagini in corso, che includono l’esame delle testimonianze e delle registrazioni delle telecamere di sicurezza della zona. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere agli investigatori di effettuare tutti i rilievi necessari senza interferenze.

Reazioni e conseguenze dell’incidente

La comunità del Politecnico di Milano è sotto shock per la tragedia, soprattutto tra gli studenti che risiedono nello studentato Giò Ponti. La vittima, originaria dell’Iran, era conosciuta tra i compagni, che ora devono fare i conti con la perdita improvvisa e drammatica.