Due donne e una bambina bloccate in ascensore della scuola dove erano andate a votare, intervengono i vigili del fuoco

Durante una giornata di votazioni, un piccolo incidente ha visto come protagoniste tre persone, tra cui una bambina e una donna di 84 anni, rimaste intrappolate in un ascensore per circa venti minuti.

L’episodio è avvenuto all’interno della scuola Marconi ad Ancona, dove le persone coinvolte si stavano recando al seggio elettorale situato al terzo piano dell’edificio. “Dopo venti minuti i vigili del fuoco sono riusciti a salvare le tre persone, tra cui una bambina e una signora di 84 anni”, è stato comunicato.

Intervento dei soccorritori

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, liberando le donne e la bambina dall’ascensore bloccato. Le temperature esterne si aggiravano intorno ai 30 gradi, rendendo la situazione potenzialmente più stressante. Fortunatamente, nonostante il caldo e l’ansia del momento, una volta liberate, le persone coinvolte si sono trovate in buone condizioni di salute e hanno declinato il trasporto in ospedale. “Sul posto anche i sanitari della Croce Gialla nel caso fosse servita un’assistenza medica”, aggiungono le autorità.