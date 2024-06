Uomo massacrato di botte dalla donna che non si ferma neanche quando arrivano i carabinieri

0 Condivisioni acebook Twitter

Nel tranquillo quartiere di Oltrisarco, a Bolzano, la serata è stata interrotta da un drammatico episodio di violenza domestica.

Dopo la segnalazione di un vicino, la polizia ha fatto irruzione in un appartamento dove hanno trovato una scena agghiacciante: un uomo di 40 anni, artigiano di professione, era visibilmente ferito, con il volto coperto di sangue e gravi lesioni dentali. “Davanti l’uscio c’era un uomo con il volto insanguinato, sul corpo graffi ed ematomi; in particolare, l’arcata dentale era priva di alcuni denti”, riportano le forze dell’ordine. Accanto a lui, la moglie continuava ad aggredirlo nonostante la presenza degli agenti.

Dettagli dell’aggressione

La tensione nell’appartamento era palpabile già dall’ingresso dello stabile, dove gli agenti non hanno potuto ignorare le urla strazianti provenienti dall’interno. Con grande difficoltà, sono riusciti a interrompere l’aggressione e a liberare l’uomo dalla presa della moglie. La vittima è stata immediatamente trasportata al Pronto soccorso e successivamente ricoverata all’Ospedale San Maurizio. I medici hanno confermato una prognosi di 30 giorni a causa delle numerose contusioni al volto e delle fratture dentali. La moglie, responsabile dell’attacco, è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni volontarie gravi.

Precedenti e misure preventive

Questo non è stato il primo intervento delle forze dell’ordine in questa abitazione, ma è la prima volta che si verifica un livello di violenza così elevato. Gli agenti erano già intervenuti in passato per sedare dispute, ma senza mai riscontrare una situazione di tale gravità. In seguito all’arresto, alla donna è stata applicata una misura di prevenzione personale dell’ammonimento. “Peraltro non sarebbe la prima volta che le forze di polizia interveniva nell’appartamento della coppia per riportare la calma tra i due coniugi”, sottolineano le autorità, indicando una preoccupante escalation nell’intensità delle aggressioni.