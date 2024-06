Calcio in lutto, è morto a soli 26 anni il portiere del Millwall, Matija Sarkic

0 Condivisioni acebook Twitter

La tragica scomparsa di Matija Sarkic, portiere del Millwall, scuote il mondo del calcio

Un malore improvviso porta via Matija Sarkic

Un’altra terribile tragedia ha colpito il mondo del calcio. Matija Sarkic, portiere del Millwall, è morto improvvisamente all’età di 26 anni a causa di un malore. La notizia è stata diffusa dallo stesso club inglese con una nota dolorosa: “Il Millwall Football Club è completamente devastato nell’annunciare che Matija Sarkic è morto all’età di 26 anni. Sarkic, il portiere numero uno dei ‘Lions’, ha collezionato 33 presenze con il club da quando è arrivato dal Wolverhampton nell’agosto 2023. Nazionale montenegrino, Matija ha rappresentato con orgoglio il suo paese in numerose occasioni”.

Una carriera promettente interrotta troppo presto

Appena dieci giorni fa, Sarkic era stato protagonista nella sfida tra il suo Montenegro e il Belgio, vinta dalla nazionale guidata dal ct Tedesco per 2-0 grazie alle reti di De Bruyne e Trossard. Il giovane portiere era approdato al Millwall, squadra militante nella Championship inglese, soltanto un anno fa dal Wolverhampton. La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto profondo non solo tra i compagni di squadra e i tifosi del Millwall, ma anche tra i colleghi e gli appassionati di calcio di tutto il mondo che hanno sempre apprezzato il suo talento e la sua dedizione al gioco.

Il cordoglio del mondo del calcio

Il mondo del calcio è in lutto per la perdita di Matija Sarkic, un giovane atleta con una carriera promettente davanti a sé. Molti club, giocatori e tifosi hanno espresso il loro cordoglio e la loro solidarietà alla famiglia e agli amici del portiere. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente tutti coloro che lo conoscevano e lo ammiravano, sia come giocatore che come persona. Le sue prestazioni sul campo e il suo spirito sportivo rimarranno impressi nella memoria di tutti, rendendo ancora più dolorosa la sua perdita.

4o