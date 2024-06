54enne alla guida del trattore perde la vita in seguito al ribaltamento del mezzo, uno dei suoi cani resta con lui l’altro va a chiamare la moglie

0 Condivisioni acebook Twitter

A Pavarolo, una tragica fatalità si è abbattuta su un agricoltore di 54 anni, il quale ha perso la vita in seguito al ribaltamento del suo trattore.

Mentre si trovava al lavoro sui suoi terreni, il mezzo si è improvvisamente ribaltato per cause ancora da investigare. L’incidente ha visto il tragico epilogo con il decesso dell’uomo, nonostante i disperati tentativi di soccorso.

L’intervento dei cani e dei soccorritori

In un estremo tentativo di salvare il proprio padrone, i due cani pastore dell’agricoltore hanno reagito prontamente: uno è rimasto a vegliare accanto al padrone ferito e intrappolato, mentre l’altro ha corso verso la casa per allertare i familiari. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente anche i soccorritori, compresi i sanitari e i vigili del fuoco, supportati dall’elisoccorso e da squadre specializzate. Nonostante gli sforzi, il tentativo di salvare l’agricoltore non è riuscito.

In corso le indagini sull’accaduto

Le autorità sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il ribaltamento del trattore, ma si sospetta una combinazione di tragiche circostanze. Il legame profondo tra l’agricoltore e i suoi fedeli cani è l’unica nota di bellezza e dolcezza in questa tristissima storia.