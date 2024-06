Come non rovinare il trucco nonostante l’umidità e la pioggia

0 Condivisioni acebook Twitter

Per assicurarti che il tuo make-up resista alla pioggia durante un appuntamento importante, segui questi passaggi per un trucco a prova di intemperie:

1. Prepara la pelle con una base adatta

Inizia con l’applicazione di una base per trucco. Questo passaggio è cruciale perché crea una barriera tra la pelle e i prodotti cosmetici, riducendo il rischio che l’umidità faccia sciogliere il make-up. Utilizza una BB cream o una CC cream per uniformare l’incarnato con facilità e velocità. Dopodiché, applica un correttore nelle zone con imperfezioni per coprire eventuali discromie o brufoli.

2. Scegli prodotti waterproof e a lunga tenuta

Opta per cosmetici formulati per resistere all’acqua. Usa ombretti in crema e matite per gli occhi waterproof, che hanno una maggiore durata rispetto ai prodotti in polvere. Scegli anche mascara, eyeliner e rossetti waterproof, che sono essenziali per un trucco duraturo anche sotto la pioggia.

3. Fissa il trucco con cipria e spray

Dopo aver applicato il make-up, usa una cipria trasparente o compatta per fissarlo. Questo aiuta a assorbire l’umidità e a mantenere tutto in posizione. Completa il look con uno spray fissante: questo prodotto spruzzato sul viso crea un film protettivo che impedisce al trucco di sciogliersi a contatto con la pioggia.

Consigli extra:

Evita di toccarti il viso quando sei all’aperto per minimizzare lo sfregamento del trucco.

Porta con te un kit di ritocco composto da alcuni prodotti essenziali come il rossetto e il correttore, per eventuali correzioni rapide durante la giornata.

Se prevedi di trascorrere molto tempo all’aperto, considera l’uso di tonalità più naturali per il trucco: eventuali imperfezioni saranno meno visibili.

Seguendo questi consigli, sarai in grado di mantenere il tuo trucco fresco e perfetto, nonostante l’umidità e la pioggia.