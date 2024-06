Bari, baby gang in azione sul lungomare, ragazzo lanciato in acqua con un calcio, il video diventa subito virale

0 Condivisioni acebook Twitter

Un calcio violento spinge una persona in acqua sul lungomare di Bari, il video diventa virale sui social.

L’incidente sul Lungomare di Bari

Un episodio scioccante è stato recentemente immortalato in un video sul lungomare di Bari. Una persona che camminava in solitaria è stata improvvisamente colpita da un calcio e gettata in acqua. L’incidente è stato ripreso e successivamente pubblicato sui social media, diventando rapidamente virale. Nel video si vede chiaramente la vittima camminare tranquillamente prima di essere colpita alle spalle e finire in acqua. Questo gesto vile ha sollevato una forte indignazione tra gli utenti dei social.

Vittima presunta di problemi psichici

Secondo alcune delle pagine social che hanno condiviso il video, la vittima sarebbe una persona affetta da problemi psichici, un dato che però non è stato ancora confermato dalle autorità. La notizia ha generato un dibattito online sulla necessità di proteggere le persone più vulnerabili e di condannare fermamente gli atti di violenza gratuita. La pagina “Emergenza baby-gang e bullismo” è stata una delle prime a ripubblicare il video su TikTok, contribuendo alla diffusione virale dell’incidente. Gli utenti dei social hanno espresso solidarietà alla vittima e richiesto provvedimenti contro gli autori del gesto.

Reazioni e conseguenze

Il video ha suscitato una vasta gamma di reazioni. Molti utenti hanno condannato fermamente l’atto, definendolo un esempio di bullismo e crudeltà gratuita. Le autorità di Bari stanno indagando per identificare i responsabili e prendere i necessari provvedimenti legali. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza pubblica e la necessità di educare i giovani al rispetto e alla tolleranza. La viralità del video ha dimostrato quanto rapidamente possano diffondersi le informazioni sui social media e l’importanza di una risposta immediata e adeguata da parte delle autorità competenti.