Bari, incrocio pericoloso, in via Napoli scontro tra due auto, una finsce contro saracinesca di un negozio, tre i feriti

Incidente stradale a Bari: tre feriti e un negozio danneggiato

Scontro tra Due Auto a Bari

Ieri sera, un grave incidente stradale ha avuto luogo a Bari, all’incrocio tra via Napoli e via Pizzoli. Due auto si sono scontrate violentemente per cause che sono ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato così forte che una delle vetture è finita contro la saracinesca di un negozio, sfondandola completamente. L’incidente ha provocato il ferimento di tre persone, che sono state immediatamente soccorse e trasportate in ospedale per le cure necessarie. Le loro condizioni, al momento, non sono state rese note.