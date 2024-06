Puglia, in arrivo il caldo africano e la sabbia del Sahara, attesi picchi di 42°C

0 Condivisioni acebook Twitter

Seconda ondata di caldo africano: temperature e sabbia del Sahara in arrivo

Caldo africano: temperature in aumento

La seconda ondata di caldo africano è entrata nel vivo, portando un significativo aumento delle temperature che nei prossimi giorni raggiungeranno picchi di 42°C.

Questo caldo intenso, derivante dall’aria calda di matrice africana (libico-tunisina), sta facendo impennare le temperature, ora dopo ora. Già ora si registrano temperature di 40°C, con la previsione che tra venerdì e sabato la colonnina di mercurio possa sfiorare i 42°C in alcune zone della Puglia, Basilicata e Calabria.

Questo fenomeno di caldo estremo, purtroppo, è diventato una costante negli ultimi anni, sostituendo il più moderato Anticiclone delle Azzorre con l’Anticiclone africano, portando temperature elevate e fenomeni associati come la sabbia del Sahara.

Sabbia del Sahara: cieli lattiginosi

Insieme all’ondata di caldo, arriva anche un fenomeno sempre più frequente: il pulviscolo sahariano. L’aria calda che si solleva dal deserto africano trasporta sabbia e polveri fino all’Italia, spinta dai venti provenienti da sud. Questo fenomeno rende i cieli lattiginosi, biancastri e giallognoli, anziché limpidi e azzurri. Non sono nubi, ma sabbia, che si deposita nell’atmosfera durante intense sciroccate o libecciate. Questo cambiamento nei cieli è diventato comune non solo d’estate, ma anche in autunno e primavera. La sabbia sahariana aumenta la concentrazione di polveri sottili, causando potenziali irritazioni alle vie respiratorie nei soggetti più sensibili.

Impatto della sabbia del Sahara e previsioni future

Secondo uno studio recente, dal deserto del Sahara si sollevano annualmente circa 180 milioni di tonnellate di polveri. Queste polveri, con un diametro medio di 20 micron, possono raggiungere altitudini fino a 10.000 metri e percorrere migliaia di chilometri, arrivando fino all’Italia. Questo fenomeno aumenta le Pm2.5 e Pm10 già presenti nell’atmosfera, influenzando negativamente la salute pubblica. L’ondata di caldo e sabbia durerà fino a domenica, dopo di che correnti più fresche spazzeranno via il caldo e la sabbia, riportando cieli limpidi e temperature più miti. Le temperature raggiungeranno punte di 42°C in zone come il Foggiano, la Bat, il Materano, Cosenza e il Palermitano, mentre altrove si prevedono massime tra 33°C e 37°C.