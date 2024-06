Tenerife, 19enne scomparso nel nulla da sei giorni, la disperazione della mamma “Questo è un incubo”

0 Condivisioni acebook Twitter

Jay Slater, adolescente britannico di 19 anni, è scomparso da sei giorni a Tenerife. Le ricerche si concentrano ora nel Parco Rurale di Teno.

La scomparsa di Jay Slater

Jay Slater, un adolescente britannico di Oswaldtwistle, Lancashire, è scomparso da sei giorni a Tenerife. Il diciannovenne era sull’isola spagnola per partecipare a un festival musicale insieme ai suoi amici. L’ultima volta che ha parlato con la sua amica Lucy Mae Law è stato intorno alle 8 del mattino di lunedì 17 giugno, prima che il suo telefono si spegnesse. Jay si trovava in un appartamento in affitto con persone che aveva incontrato sull’isola, ma il luogo era isolato e la batteria del suo telefono era scarica mentre tornava a piedi la mattina seguente. L’ultima area in cui il telefono di Jay è stato localizzato è il Parco Rurale di Teno, una zona nota per le escursioni, vicino al villaggio di Masca. Prima che il telefono si spegnesse, Jay aveva detto a Lucy di non sapere dove fosse e di aver bisogno di acqua.

Gli sforzi delle autorità e il coinvolgimento della famiglia

Il Ministero degli Esteri britannico sta supportando la famiglia di Jay, con la madre Debbie e altri membri della famiglia che sono volati a Tenerife per aiutare nelle ricerche. La Guardia Civile ha inizialmente spostato le ricerche nel sud dell’isola, in zone turistiche vicine a Los Cristianos e Playa de Las Americas, ma successivamente ha concentrato gli sforzi nel nord, tornando alla zona di Masca. Un portavoce della Guardia Civile ha confermato: “Gli agenti sono tornati nella zona di Masca per continuare l’operazione di ricerca”. Debbie, la madre di Jay, ha descritto la situazione come un incubo, affermando: “Non lo augurerei a nessuno. Rivoglio il mio bambino. È un incubo, un vero incubo”.

Critiche agli sforzi di ricerca

L’amica di Jay, Lucy Mae Law, ha espresso insoddisfazione per gli sforzi della Guardia Civile, chiedendo l’intervento della polizia britannica. Ha dichiarato a ITV News: “Voglio solo trovare il mio compagno. È scomparso da troppi giorni. Le cose non sembrano andare bene adesso. Abbiamo la sensazione che spetti a noi trovarlo e che dobbiamo fare di più della polizia”. La comunità e i conoscenti di Jay continuano a sperare e pregare per il suo ritorno sicuro, mentre le ricerche proseguono incessantemente nelle aree segnalate. La scomparsa di Jay ha scosso profondamente amici e familiari, che chiedono maggiore attenzione e risorse per ritrovarlo.