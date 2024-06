Due gemellini e il papà rischiano d’annegare, vengono salvati dal gesto eroico di un allievo della Nunziatella

0 Condivisioni acebook Twitter

Eroe a Baia Domizia: un giovane salva la vita a uno zio e ai cugini

Un bagno che si trasforma in tragedia

Questa mattina, domenica 23 giugno 2024, una tranquilla giornata al mare a Baia Domizia si è trasformata in un incubo per una famiglia.

Un padre e i suoi due gemellini di 7 anni stavano facendo il bagno sulla spiaggia libera quando il mare, improvvisamente agitato, ha reso la situazione pericolosa.

Le onde sono diventate sempre più alte e il padre, tentando di guadagnare la riva, è stato colto da un crampo improvviso alla gamba. Nonostante gli sforzi per tenere i figli sopra la testa e fuori dall’acqua, la corrente li trascinava sempre più al largo, mettendo tutti in grave pericolo.

L’intervento di un giovane eroe

Fortunatamente, il dramma è stato evitato grazie al coraggio e alla prontezza di Nunzio Varricchione, un ragazzo di 18 anni e allievo del terzo anno della Scuola Militare Nunziatella di Napoli. Originario di Piedimonte Matese e nipote dell’uomo in difficoltà, Nunzio non ha esitato un istante a tuffarsi in mare per salvare lo zio e i cugini.

Grazie all’addestramento ricevuto presso la scuola militare, che include corsi di salvataggio in mare e tecniche di trasporto feriti in acqua, Nunzio è riuscito a raggiungere prima i bambini, portandoli a riva uno alla volta, e poi è tornato indietro per salvare il padre.

Un salvataggio da manuale

Il salvataggio è avvenuto intorno alle 12:30 e ha attirato l’attenzione di molte persone presenti sulla spiaggia, che si sono radunate per congratularsi con il giovane eroe. Grazie alla sua prontezza e al suo addestramento, nessuno ha riportato ferite gravi e non è stato necessario l’intervento del personale sanitario o il ricovero ospedaliero.

La storia di Nunzio Varricchione è un esempio straordinario di coraggio e abilità, dimostrando l’importanza della preparazione e della prontezza di spirito in situazioni di emergenza. La famiglia è salva e il giovane ha ricevuto l’ammirazione e la gratitudine di tutti i presenti per il suo atto di eroismo.