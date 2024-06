Matrimonio Diletta Leotta, Elodie brilla come damigella d’onore con un look elegantissimo

0 Condivisioni acebook Twitter

Elodie brilla al matrimonio di Diletta Leotta con Loris Karius: eleganza e discrezione

Un’invitata di spicco

Tra i numerosi vip presenti al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, una delle più attese era senza dubbio Elodie. La cantante, amica intima della sposa, è stata scelta come damigella d’onore. Nonostante l’assenza di sue foto durante il white party pre-matrimoniale, Elodie era presente e ha scelto di vivere l’evento in modo discreto, evitando di postare sui social media. Solo qualche scatto, pubblicato da altri invitati, la ritrae abbracciata alla sposa, mostrando il legame affettuoso tra le due.

Il look elegante di Elodie

Per il matrimonio, Elodie ha optato per un look raffinato e chic, rispettando il dress code con colori chiari. Ha indossato un abito con corsetto nude, caratterizzato da lacci in evidenza sulla schiena, e una gonna lunga in seta color avorio, leggermente drappeggiata sulla parte anteriore. Questo outfit, firmato Alice Pons Milano, ha permesso a Elodie di evitare il bianco, riservato alla sposa, mantenendo però toni eleganti come lo champagne. Il modello Champagne Looks, in seta con dettagli cut-out sui fianchi, è disponibile sull’e-commerce del brand a 1580 euro.

Un’ospite speciale

Durante la cerimonia e il ricevimento, Elodie ha ballato con la sposa, come mostrato nelle storie di altri invitati come Chiara Ferragni ed Elisabetta Canalis. Il décolleté, evidenziato dallo scollo a cuore del corsetto, era illuminato da un collier prezioso e piccoli orecchini in diamanti, completando un outfit davvero chic e senza tempo. La cantante è apparsa commossa ed emozionata mentre abbracciava l’amica Diletta dopo il fatidico sì, aggiungendo un tocco di affetto e autenticità a una giornata già memorabile.