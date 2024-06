Enrico Vitale muore a 21 anni dopo 11 giorni d’agonia, era stato vittima di un incidente con la sua moto

0 Condivisioni acebook Twitter

Morto Enrico Vitale: tragedia a Napoli

L’incidente e le sue conseguenze

Non ce l’ha fatta Enrico Vitale, il 21enne originario di Posillipo coinvolto in un grave incidente il 12 giugno scorso. Dopo nove giorni di ricovero all’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, Enrico si è spento nel Reparto di Terapia Intensiva. Le lesioni riportate nell’incidente erano troppo gravi e, nonostante gli sforzi dei medici, il giovane è deceduto. L’incidente era avvenuto sul corso Secondigliano, mentre Enrico era su uno scooter insieme a un amico. Lo scontro con un altro scooter, guidato da un 41enne napoletano, ha causato la perdita di controllo del mezzo. Enrico è finito contro un’auto in sosta e poi a terra sull’asfalto, riportando gravi traumi.

La dinamica dell’incidente

Dei tre coinvolti nell’incidente, solo Enrico aveva riportato lesioni gravi. Subito ricoverato d’urgenza per un grave trauma cranico, ha lottato tra la vita e la morte fino alle scorse ore, quando è stata dichiarata la morte cerebrale. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati e gli inquirenti stanno cercando eventuali immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona per chiarire i fatti. Le testimonianze dell’amico di Enrico e dell’altro uomo coinvolto nell’incidente saranno fondamentali per comprendere meglio quanto accaduto. Entrambi non hanno riportato ferite gravi, a differenza di Enrico che è volato sull’asfalto, probabilmente battendo la testa.

Dubbi sull’utilizzo del casco

Un elemento ancora poco chiaro è se Enrico indossasse il casco al momento dell’incidente. Gli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto non hanno trovato caschi nella zona, sollevando dubbi sulla protezione del giovane durante lo scontro. Questo dettaglio sarà cruciale nelle indagini per determinare le cause e le responsabilità dell’incidente. La comunità di Posillipo è in lutto per la perdita di un giovane vita, mentre amici e familiari si stringono nel dolore per una tragedia che lascia un vuoto incolmabile.

4o