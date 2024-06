Addio al poliziotto 27enne Marco Torre, la sua auto ha preso fuoco dopo l’impatto con un’auto ferma sulla corsia d’emergenza

0 Condivisioni acebook Twitter

Marco Torre, un giovane poliziotto di 27 anni e padre, è tragicamente scomparso in un incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare di Roma.

Mentre viaggiava in moto tra le uscite Selva Candida e Cassia, la sua moto si è scontrata con un’auto ferma sulla corsia d’emergenza, prendendo immediatamente fuoco. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori del 118, per Torre non c’è stato nulla da fare; è stato dichiarato morto sul posto.

Dettagli e indagini in corso

La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di indagine. Le informazioni preliminari suggeriscono che il conducente dell’auto coinvolta nell’impatto indossava una pettorina arancione, indicando che il veicolo era fermo sulla corsia d’emergenza al momento dello scontro. Gli investigatori stanno esaminando le telecamere di sicurezza installate lungo il tratto del raccordo per ricostruire gli eventi e comprendere meglio le cause dell’incidente.

Supporto alla famiglia del defunto

La morte di Marco Torre lascia un vuoto immenso tra i suoi cari, soprattutto tra la moglie e il figlio di un anno. Per aiutare la famiglia in questo momento di profondo dolore, è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe. L’iniziativa mira a raccogliere sostegno economico per la famiglia, offrendo una forma di supporto concreto e commemorando la vita di Marco come “compagno, amico, collega e papà speciale”.