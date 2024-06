Cade mentre scende da un bus va in ospedale e ha le cure necessarie, esce e viene investito da un altro bus

0 Condivisioni acebook Twitter

Un trentenne di Rivoli finisce in ospedale due volte in un giorno a causa di incidenti con autobus, fortunatamente senza conseguenze gravi.

Due incidenti in un giorno: la disavventura di un trentenne a Rivoli

Quando una giornata inizia male, spesso sembra non esserci modo di migliorarla. Questo è quanto accaduto a un trentenne di Rivoli, in provincia di Torino, che è finito in ospedale per ben due volte in un solo giorno a causa di incidenti con degli autobus. Il primo incidente si è verificato in corso Susa, dove il giovane è caduto rovinosamente mentre scendeva dal bus, finendo così in ospedale. Dopo aver ricevuto le cure necessarie, è stato dimesso, solo per essere travolto da un autobus in retromarcia nel piazzale dell’ospedale stesso, riportando diverse fratture. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Le dinamiche degli incidenti e l’intervento delle autorità

Gli incidenti hanno attirato l’attenzione dei carabinieri e della polizia locale di Rivoli, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo i rilievi e le prime ricostruzioni, pare che il trentenne fosse visibilmente ubriaco in entrambe le occasioni. Nel primo incidente, l’alcol sembra avergli fatto perdere l’equilibrio mentre scendeva dal bus, causandone la caduta. Nel secondo incidente, l’ubriachezza lo ha reso disattento, portandolo a essere investito dall’autobus in retromarcia nel piazzale dell’ospedale. Le indagini continuano per chiarire tutti gli aspetti di questa sfortunata serie di eventi.

Un monito sull’abuso di alcol e la sicurezza personale

Questa doppia disavventura evidenzia i pericoli legati all’abuso di alcol, soprattutto in situazioni che richiedono attenzione e coordinazione. L’episodio del trentenne di Rivoli serve da monito sull’importanza di moderare il consumo di alcolici, specialmente quando si è in contesti pubblici o in movimento. Fortunatamente, nonostante le fratture riportate, l’uomo non è in pericolo di vita, ma l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Le autorità locali continueranno a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sulle condizioni del giovane e sugli sviluppi delle indagini.