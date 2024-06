Mamma e bimba di 5 anni sul materassino spinte dalla corrente a 2 km dalla riva, salvate dai soccorsi

0 Condivisioni acebook Twitter

Disavventura in mare per madre e figlia a Bibione: tratte in salvo dalla Guardia Costiera

Il pericolo in mare

Una brutta disavventura ha coinvolto una madre e la sua bambina di 5 anni durante una vacanza sulle coste venete a Bibione, nella città metropolitana di Venezia. Le due stavano godendosi un momento di relax su un materassino gonfiabile quando sono state spinte al largo da un forte vento e dalle correnti, arrivando a quasi due chilometri dalla riva. Bloccate in mezzo al mare, la situazione è diventata critica. Fortunatamente, l’allarme è stato dato tempestivamente dalla spiaggia, permettendo un intervento rapido dei soccorsi.

L’intervento dei soccorsi

La vicenda è accaduta nella tarda mattinata di martedì, intorno a mezzogiorno, quando le condizioni del mare e del meteo erano avverse, con forti venti di bora che avevano portato all’esposizione della bandiera rossa. Quando è stato notato che la madre e la figlia erano in difficoltà, i bagnini in servizio hanno immediatamente allertato i soccorsi. Uno dei bagnini si è lanciato in mare raggiungendo il materassino e mantenendolo fermo. Poco dopo, una unità navale della guardia costiera e l’elisoccorso del 118 sono intervenuti per portare in salvo le due. La motovedetta e l’elicottero hanno recuperato la madre, la bimba e il bagnino, riportandoli a terra sani e salvi.