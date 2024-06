Nel barese, scontro tra auto e moto, centauro gravissimo, trasportato in codice rosso

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente a Castellana Grotte: centauro ferito gravemente

Lo scontro e i primi soccorsi

Una persona è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto a Castellana Grotte, che ha coinvolto una moto e un’auto. Il centauro, rimasto ferito nello scontro, è stato prontamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso, a causa della gravità delle sue condizioni.

L’intervento tempestivo dei soccorritori è stato fondamentale per stabilizzare la vittima e avviarla verso le cure necessarie.