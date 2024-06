Pietro Taricone, il 29 giugno di 14 anni fa ci lasciava all’età di 35 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Il 29 giugno 2010 segnò la scomparsa di Pietro Taricone.

La sua compagna, Kasia Smutniak, ha sempre parlato così del suo compagno: “In questi otto anni abbiamo fatto di tutto, ci siamo detti tutto. Avevamo litigato, ci eravamo lasciati, poi siamo tornati insieme. Ci siamo ritrovati, eravamo felici. Non potevamo darci più di così. Io so che in quel momento lui era felice. Prima di saltare mi ha mandato un bacio, facendo la faccia buffa, hanno riso tutti. Poi si è lanciato. Non si è reso conto di niente, è morto col sorriso in faccia. Io ero accanto a lui. Se potessi scegliere un modo di morire, vorrei anch’io morire così: nel momento più felice della vita.”

Il ricordo di Pietro Taricone a 14 anni dalla scomparsa

Dieci anni dopo la sua prematura dipartita, Pietro Taricone continua a essere ricordato con affetto e nostalgia. La sua vita fu segnata da esperienze intense e da una carriera poliedrica che lo portò dal mondo dello spettacolo al reality televisivo che lo rese celebre. Il suo spirito libero e la sua passione per la vita sono ancora vividi nei cuori di chi lo conobbe e lo amò.

Eredità di Pietro Taricone

L’eredità di Pietro Taricone si manifesta attraverso il ricordo dei suoi ruoli cinematografici e televisivi, ma soprattutto nella testimonianza delle persone che ebbero il privilegio di condividere momenti con lui. La sua morte prematura ha lasciato un vuoto nel mondo dell’intrattenimento, ma il suo ricordo continua a ispirare coloro che cercano di vivere ogni istante con la stessa intensità e gioia che lui incarnava.