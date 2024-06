Francesco Chiofalo: “Dopo l’intervento agli occhi, ora mi farò allungare le gambe”

0 Condivisioni acebook Twitter

Francesco Chiofalo, noto ex concorrente di Temptation Island, ha recentemente fatto parlare di sé per un intervento chirurgico agli occhi, trasformando il colore naturale dei suoi occhi da marroni a azzurro ghiaccio tramite keratopigmentazione anulare.

In un’intervista a NuovoTv, ha rivelato di essere già pronto per un ulteriore passo nel mondo della chirurgia estetica: l’allungamento delle gambe per aumentare la sua altezza attuale di 1,75 metri. Francesco ha espresso il desiderio di attendere che diventi legale nell’Unione Europea, sottolineando che l’operazione attualmente non è consentita nei paesi europei. Ha anche avvertito i giovani di non imitarlo, sottolineando che ogni procedura comporta rischi significativi per la salute.

La reazione di Sonia Bruganelli

La notizia delle aspirazioni di Francesco Chiofalo riguardo all’allungamento delle gambe non è passata inosservata, suscitando diverse reazioni tra cui quella di Sonia Bruganelli. In una serie di storie su Instagram, l’autrice televisiva ha ironicamente commentato: “Per la testa si può fare qualcosa?”, suggerendo una riflessione critica sulle scelte di Chiofalo.

Francesco Chiofalo, il personaggio

Francesco Chiofalo continua a navigare tra luci e ombre nell’ambito pubblico, lasciando un segno con le sue audaci decisioni riguardanti la chirurgia estetica. Oltre alle trasformazioni fisiche, il suo percorso evidenzia anche la sfida di bilanciare l’aspetto estetico con la salute e il benessere psicologico.