Omaggi a Valerio Di Cesare: Il Capitano Eterno di Bari

Il sindaco Antonio Decaro ha conferito le chiavi della città a Valerio Di Cesare, iconico capitano del SSC Bari, in una solenne cerimonia presso la sala consiliare di Palazzo di Città. Il gesto commemorativo celebra la lunga e illustre carriera calcistica di Di Cesare con la squadra biancorossa, durante la quale ha collezionato 201 presenze in campo e realizzato 20 gol.

Una Storia di Passione e Dedizione

Decaro ha elogiato Di Cesare non solo come un talentuoso difensore e goleador, ma soprattutto come un simbolo vivente di Bari e della sua comunità. “Valerio è stato uno straordinario difensore, tempista, tenace, intelligente, ma anche un incredibile goleador,” ha dichiarato il sindaco, sottolineando l’immenso amore del capitano per la squadra e la città. “La professionalità, la grinta, la leadership, la caparbietà, lo spirito guerriero sono sempre stati gli stessi, anno dopo anno, partita dopo partita,” ha aggiunto Decaro, evidenziando la costanza di Di Cesare nel suo impegno verso il club e la sua gente.

L’Eredità di Valerio Di Cesare e il Sentimento dei Baresi

Decaro ha concluso il suo tributo affermando che Valerio Di Cesare è diventato un’icona di Bari. Il gesto di consegnargli le chiavi della città rappresenta il riconoscimento definitivo dell’affetto e della gratitudine dei baresi nei confronti del loro eterno Capitano, sigillando per sempre il suo posto nel cuore della comunità.