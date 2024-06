Puglia, malore fatale durante la pesca subacquea: muore professore di 67 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Una tragica vicenda ha colpito la tranquilla marina di Trepuzzi questa mattina, situata lungo la costa che conduce a Torre Rinalda.

Un uomo di 67 anni, residente a Lecce e descritto come un ex docente in pensione con una passione per il mare, ha perso la vita mentre si dedicava alla pesca subacquea in apnea. Durante un’immersione, l’uomo è stato colto da un malore che gli è stato fatale.

Soccorsi immediati

L’allarme è scattato quando il corpo dell’uomo è stato visto galleggiare a pochi metri dalla riva. I bagnini di un lido vicino, notato l’uomo in difficoltà, sono intervenuti immediatamente per portarlo a riva. Non appena lo hanno recuperato, hanno chiamato i soccorritori del 118. Nonostante la rapidità e la professionalità dei bagnini e del personale medico giunto sul posto, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso del 67enne, che ha lasciato tutti sgomenti.

Una passione che si trasforma in tragedia

L’uomo era noto nella sua comunità per il suo amore per il mare e per la pesca subacquea. Gli amici e i conoscenti lo ricordano come una persona che ha sempre amato trascorrere il suo tempo libero immerso nelle acque del Salento, esplorando i fondali marini. Purtroppo, questa passione gli è costata la vita in una tranquilla giornata estiva.