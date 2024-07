Puglia, mistero sul ritrovamento di un anziano trovato morto nella sua abitazione, è stata la figlia a dare l’allarme, sul corpo segni di percosse

0 Condivisioni acebook Twitter

Fernando Monte, 80 anni, è stato trovato morto nella sua casa a Castrignano dei Greci, con segni di percosse sul corpo.

La tragica scoperta della figlia

Un tragico episodio ha scosso la tranquilla comunità di Castrignano dei Greci, in provincia di Lecce. Fernando Monte, un uomo di 80 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Trieste.

A fare la macabra scoperta è stata la figlia, che ha trovato il corpo del padre riverso sul pavimento. L

e circostanze della morte sono apparse subito sospette a causa dei segni evidenti di percosse sul corpo dell’anziano. La scena del ritrovamento ha lasciato la comunità in stato di shock e incredulità.

Il badante moldavo sotto inchiesta

La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza del badante moldavo, assunto dalla famiglia Monte da un paio d’anni per prendersi cura dell’anziano.

L’uomo è stato trovato disteso su un letto, in stato confusionale. Attualmente, le indagini si concentrano su di lui, anche se fino ad ora non aveva mai mostrato comportamenti sospetti secondo quanto riferito dai familiari. Le autorità stanno cercando di capire cosa possa aver portato a questo tragico epilogo e se il badante possa avere un qualche coinvolgimento. Le indagini sono in corso e gli inquirenti stanno lavorando per fare luce sull’accaduto.

Intervento delle autorità

Appena ricevuta la segnalazione, sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari del 118. I primi accertamenti hanno confermato la presenza di lesioni sul corpo di Fernando Monte, compatibili con percosse.