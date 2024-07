Il matrimonio da favola di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, le parole dello sposo che hanno commosso tutti

0 Condivisioni acebook Twitter

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno celebrato il loro matrimonio nella splendida Villa dei Cento Camini in Toscana, circondati da amici e familiari provenienti da tutta Italia.

Una cerimonia da favola

Oggi, domenica 30 giugno, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno coronato il loro sogno d’amore con una cerimonia emozionante nella Villa dei Cento Camini, in Toscana. Gli ospiti, giunti da ogni parte d’Italia, hanno festeggiato con entusiasmo gli sposi, documentando con video e foto i momenti più toccanti della giornata. La cerimonia è iniziata nel tardo pomeriggio e si è protratta fino a sera, con i primi video che hanno iniziato a circolare online, mostrando gli attimi più significativi di questo matrimonio da sogno. L’atmosfera magica della villa e il paesaggio toscano hanno fatto da cornice perfetta a un evento che rimarrà impresso nei cuori di tutti i presenti.

Le parole di Ignazio Moser per la sua sposa

Il momento clou della cerimonia è stato senza dubbio lo scambio delle promesse. Ignazio Moser, con grande spontaneità, ha scelto di non leggere un discorso preparato, ma di parlare con il cuore:

“Son sincero mi ero scritto un discorso prima, poi ti ho sentito dire che è da sfigati leggere il discorso, quindi ho dovuto rivedere i miei piani, quindi andrò un pochino più spontaneo. Quindi da dove iniziamo, iniziamo da ieri, perché mi sembra ieri la prima volta che ti ho visto entrare in quella casa al GF, sembra ieri la prima volta che mi hai fatto sorridere […] Nessuno mi completa più di te in questo mondo e mai mi completerà più di te. Ed è per questo vorrei chiederti se vuoi passare il resto della vita con me e diventare mia moglie.”

Queste parole hanno commosso tutti i presenti, compresa la stessa Cecilia, che ha attraversato il giardino della villa accompagnata dal padre Gustavo per raggiungere l’uomo della sua vita. Poco dopo il sì, Ignazio ha condiviso una foto in bianco e nero su Instagram, accompagnata dalla scritta “Mia moglie”, sottolineando la gioia di aver unito la propria vita a quella della sua amata.

Cecilia Rodriguez: parole dal cuore

Anche Cecilia Rodriguez ha voluto esprimere i suoi sentimenti con sincerità, mantenendo la sua schiettezza caratteristica:

“Non mi sono preparata un discorso, ma da quando me lo hai chiesto ho iniziato a pensare a cosa dirti, cosa scrivere. La verità è che non sono brava a scrivere, avevo pensato con Marco, che mi fa fare i compiti ogni tanto, ma non mi sembrava il caso che oggi mi mettessi a scrivere qualcosa perché siamo due persone che ci siamo sempre guardate negli occhi, abbiamo sempre avuto il coraggio di dirci tutto quello che ci volevamo dire, nel bene e nel male.”

Il velo di Cecilia, con una frase scritta sull’orlo tratta da una canzone di Biagio Antonacci, “Quanta vita c’è in questa vita insieme a te”, ha parlato per lei, aggiungendo un tocco poetico e significativo alla cerimonia.