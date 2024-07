Mistero della scomparsa di Alex, il 26enne sparito durante una festa tra amici, ancora vane le ricerche

0 Condivisioni acebook Twitter

Il mistero della scomparsa di Alex Marangon potrebbe essere risolto grazie al suo cellulare e alle indagini in corso.

La scomparsa di Alex Marangon

Il giovane Alex Marangon, 26 anni, originario di Marcon (provincia di Venezia), è scomparso durante una festa all’Abbazia Santa Bona di Vidor. Alex è stato visto l’ultima volta intorno alle 2:30 della notte tra sabato e domenica. Dopo essersi allontanato dalla festa, il suo telefono è stato trovato nella stanza dell’abbazia, che lui stesso aveva prenotato per trascorrere la notte. Questo dettaglio solleva molte domande: chi lo ha contattato pochi istanti prima della sua scomparsa? A chi ha scritto? Qual è stato il contenuto dei suoi ultimi messaggi? Queste domande potrebbero trovare risposta attraverso l’analisi del cellulare di Alex, attualmente in esame da parte dei carabinieri.

Il ritrovamento dell’auto e le ricerche sul Piave

Un altro elemento chiave nelle indagini è stato il ritrovamento dell’auto di Alex. La vettura è stata trovata aperta, con le chiavi all’interno, vicino al greto del fiume Piave, non lontano dall’abbazia. Questo ha portato le autorità a iniziare le ricerche lungo il Piave già dalla domenica mattina. Il soccorso alpino ha ispezionato le pareti scoscese accanto al fiume, cercando qualsiasi traccia di Alex. Nel frattempo, i carabinieri stanno proseguendo con le indagini, esplorando tutte le possibili ipotesi: un malore nelle acque gelate del fiume, un gesto volontario o una fuga.

Le ipotesi delle autorità

Le autorità non escludono nessuna possibilità riguardo alla scomparsa di Alex Marangon. Ogni ipotesi viene attentamente valutata. Il malore nelle acque gelate del Piave è una delle possibilità, considerato il freddo della notte. Tuttavia, non si esclude neanche un gesto volontario, come un atto estremo o una fuga intenzionale. L’analisi del cellulare potrebbe fornire indicazioni decisive su quale strada seguire. “Speriamo che l’esame del telefono ci dia le risposte che cerchiamo”, ha dichiarato un investigatore. La comunità di Marcon e la famiglia di Alex attendono con ansia qualsiasi sviluppo che possa far luce su questa misteriosa scomparsa.