Dramma a Anagni, bimbo di 12 anni si sente male dopo aver mangiato una pizza, va al pronto soccorso ma viene dimesso, muore a casa

La comunità di Anagni è scossa dalla tragica morte di un bambino di 12 anni, deceduto al pronto soccorso di Frosinone.

Il dramma a Anagni

Un bambino di soli 12 anni, residente ad Anagni, è morto nella notte di domenica 30 giugno al pronto soccorso del Fabrizio Spaziani di Frosinone, subito dopo una corsa disperata per salvarlo. La tragedia ha avuto inizio nella città dei Papi, dove il piccolo ha iniziato a manifestare i sintomi di un grave malore. I genitori, allarmati dalla situazione, hanno immediatamente richiesto l’intervento di un’auto medica e di un’ambulanza dell’Ares 118. I medici, comprendendo la gravità del caso, hanno deciso di trasferire d’urgenza il bambino all’ospedale di Frosinone. Nonostante tutti gli sforzi, purtroppo, il piccolo non ce l’ha fatta.

Il dolore della comunità

La notizia della morte del giovane ha profondamente scosso la comunità di Anagni. Il sindaco della città, Daniele Natalia, ha espresso il suo dolore e il suo sostegno alla famiglia: “Una notizia che ci ha lasciato senza parole – ci ha riferito al telefono il sindaco – non possiamo che stringerci come comunità intorno ai genitori che hanno perso il loro unico figlio in questo modo”. Le parole del sindaco riflettono il sentimento di sgomento e solidarietà che pervade tutta la cittadina. La perdita di un bambino così giovane ha toccato il cuore di tutti, e in molti si sono uniti per offrire conforto e supporto alla famiglia in questo momento difficile.

Le indagini sulla causa del decesso

Per chiarire l’esatta causa di un decesso così improvviso e inaspettato, si attende la decisione della Procura di Frosinone, che potrebbe disporre un’autopsia. Questo esame sarà cruciale per determinare le circostanze che hanno portato alla tragica morte del bambino. Le autorità stanno cercando di capire se vi siano stati fattori medici preesistenti o se altre circostanze abbiano contribuito al malore. Nel frattempo, la comunità di Anagni rimane in attesa di risposte, sperando che l’indagine possa fare luce su quanto accaduto e, in qualche modo, aiutare a prevenire future tragedie simili.

