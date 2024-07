Bari, aggiornamento su incidente statale 16, in direzione nord, una delle due auto si è ribaltata, sono 5 i feriti

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente sulla statale 16: due auto coinvolte, feriti non gravi

La dinamica dell’incidente

Nelle prime ore di oggi, domenica 7 luglio, un incidente si è verificato sulla statale 16 all’altezza di Mola. L’impatto ha coinvolto due veicoli: un’Audi A3 e una 500, quest’ultima si è ribaltata durante l’incidente. A bordo della 500 viaggiavano cinque persone, tra cui due minori. Fortunatamente, i feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della zona e le loro condizioni non risultano gravi. Anche il conducente dell’Audi A3 ha riportato ferite, ma in maniera non grave.

Intervento delle autorità e accertamenti in corso

Gli agenti della Polizia stradale sono intervenuti sul luogo dell’incidente per gestire la situazione e avviare le indagini. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause e l’esatta dinamica del sinistro. La presenza di minori e il ribaltamento di uno dei veicoli hanno destato particolare preoccupazione, ma fortunatamente non ci sono stati esiti tragici. L’intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso di stabilizzare i feriti e trasportarli negli ospedali più vicini per le cure necessarie.