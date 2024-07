New Martina sbarca a Bari, attesi folla di fans per la famosa tiktoker

0 Condivisioni acebook Twitter

New Martina a Bari: Carmen Fiorito personalizza smartphone per i fan grazie a Vodafone.

New Martina Sbarca a Bari

Carmen Fiorito, conosciuta sui social come New Martina, porterà la sua popolare attività di personalizzazione di smartphone a Bari il 10 luglio, grazie a un’iniziativa organizzata da Vodafone. Dopo il successo dell’apertura del negozio a Palermo, dove migliaia di fan hanno preso d’assalto lo store, questa volta l’influencer farà tappa nel capoluogo pugliese per un evento temporaneo. L’iniziativa, chiamata “New phone, new fun”, si terrà presso il negozio Vodafone in via Sparano 133, nell’isolato più vicino alla stazione.

Un Evento Imperdibile per i Fan

New Martina è diventata celebre su TikTok grazie alla sua abilità di sostituire rapidamente pellicole e cover degli smartphone nel suo negozio a Napoli. Con 8 milioni di follower, la 26enne ha trasformato la sua passione in un fenomeno virale, aiutando la sua famiglia a espandere l’attività e aprire nuovi negozi a Bologna e Palermo. Oltre a gestire i negozi, ha creato una linea di gioielli e ha scritto un libro.

L’evento a Bari, organizzato da Vodafone, permetterà ai fan di incontrare New Martina e personalizzare i loro telefoni gratuitamente. Dalle 16 alle 18, sarà possibile far personalizzare il proprio smartphone con una delle pellicole di New Martina, mentre dalle 18 alle 19 è previsto un meet and greet con l’influencer.