Udine, coppia d’anziani morta di stenti, i loro corpi ritrovati dopo una settimana, a vegliarli il loro cane

Anziani trovati morti in casa a Udine: si indaga sulle cause

Il ritrovamento dei corpi di Tatjana Bencan e Ivan Cozianin

Il corpo di Tatjana Bencan, 83 anni, è stato trovato dai Vigili del fuoco nel suo appartamento a Udine martedì 9 luglio. La donna, costretta a letto da una grave patologia, sarebbe deceduta di stenti. Accanto a lei, è stato rinvenuto il corpo del marito, Ivan Cozianin, 77 anni, morto probabilmente qualche giorno prima per un attacco cardiaco. Il cadavere di Ivan, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato sulla soglia della stessa camera dove giaceva Tatjana, il cui decesso risale ad almeno 48 ore dopo quello del marito. Il medico legale ha escluso il coinvolgimento di terzi.

Il ruolo del cane e il ricordo di Ivan

All’interno dell’abitazione era presente anche il cane della coppia, un pastore tedesco di nome Black, che ha vegliato i padroni per circa una settimana. Il continuo abbaiare dell’animale ha insospettito i vicini, che hanno chiamato le forze dell’ordine dopo che gli anziani non rispondevano al citofono e al telefono. La drammatica scoperta è stata fatta dai Vigili del fuoco e dai Carabinieri della stazione di Udine Est.

Il giornalista Toni Capuozzo ha ricordato Ivan in un post sui social, descrivendolo come “una persona buona, intelligente e divertente”. Capuozzo ha sottolineato il rispetto per il destino di Ivan, evitando di speculare su come le cose sarebbero potute andare in un mondo più solidale. Questo tragico episodio solleva riflessioni sulla solitudine e le difficoltà che possono colpire gli anziani, evidenziando l’importanza di una rete di supporto per prevenire simili tragedie.

