Ciro bimbo di 8 anni ha un sogno, conosce il suo eroe “Spiderman”, lo realizza l’ultimo giorno di chemio

Un incontro speciale: Ciro realizza il sogno di conoscere Spiderman

Un regalo di forza e felicità per Ciro

Ciro, un bambino di appena 8 anni, ha realizzato il suo sogno di incontrare il suo supereroe preferito, Spiderman, nel suo ultimo giorno di chemioterapia. L’incontro speciale è avvenuto nel reparto di day hospital oncologico dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. L’ospedale ha raccontato questa commovente storia, spiegando che il piccolo ha voluto ringraziare chi aveva organizzato l’incontro con un mazzolino di fiori, dimostrando la sua gratitudine e gioia per aver avuto la possibilità di conoscere il suo idolo. Questo gesto ha reso la giornata memorabile non solo per Ciro, ma anche per tutto il personale ospedaliero coinvolto.

L’emozione condivisa di Spiderman di corsia

Il Santobono ha condiviso sui social le foto di Ciro con Spiderman e con coloro che hanno reso possibile l’incontro, commentando: “Ecco, quando si parla di bellezza è a questo che bisognerebbe riferirsi. Alla meravigliosa bellezza che i bambini ti donano con amore, naturalezza e spontaneità”. Anche lo stesso “Spiderman di corsia” ha voluto esprimere le sue emozioni, raccontando di entrare in incognito con il suo zainetto, incrociando genitori e bambini tra un via vai di emozioni, attese e preoccupazioni. Ha descritto il momento più emozionante come quello in cui incontra i “piccoli guerrieri” nei reparti, bambini che hanno dovuto crescere troppo in fretta. “La loro forza si mescola alla mia emotività che la maschera non riesce a nascondere e, da ogni incontro, ascoltando le loro vite, ho sempre tanto da imparare”, ha concluso. Questo incontro ha lasciato un segno profondo in tutti coloro che vi hanno partecipato, sottolineando la potenza della speranza e della gioia nei momenti più difficili.