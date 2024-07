Jasmine Paolini non crede alle sue orecchie sentendo il suo nome accanto a quello di Serena Williams: “È pazzesco”

0 Condivisioni acebook Twitter

Jasmine Paolini fa la storia: prima tennista italiana in finale a Wimbledon

La storica impresa di Jasmine Paolini

È ufficiale: Jasmine Paolini è la prima tennista italiana a raggiungere la finale di Wimbledon. La giocatrice azzurra ha compiuto un’altra impresa straordinaria battendo Donna Vekic in semifinale e si prepara ora ad affrontare Barbora Krejcikova. Con questa vittoria, Jasmine non solo è garantita di salire almeno al numero 5 del ranking mondiale da lunedì, ma ha anche eguagliato Serena Williams conquistando due finali Slam consecutive nella scorsa stagione tra Roland Garros e Wimbledon.

La semifinale contro Vekic: una battaglia memorabile

La gioia di Jasmine Paolini dopo la vittoria in semifinale è stata contagiosa, entusiasmando il pubblico presente. Nonostante la stanchezza, l’emozione per il traguardo raggiunto ha avuto la meglio. Jasmine ha descritto la partita come una dura battaglia: “È stata durissima, tirava vincenti da tutte le parti. Ho fatto una fatica tremenda ma continuavo a ripetermi ‘combatti su ogni palla, cerca di migliorare perché servi davvero male‘. Sono felicissima, mi ricorderò questa partita per sempre”.

La strategia vincente di Paolini

Riflettendo sulla sua rimonta, Jasmine ha condiviso i pensieri che l’hanno aiutata a mantenere la concentrazione durante il match: “Cercavo di pensare a cosa dovevo fare in campo. Punto dopo punto, mi ripetevo ‘cerca, punto dopo punto’. È difficile, non c’è un posto migliore di questo in cui vale la pena lottare su ogni palla. È bellissimo lottare davanti a voi. Per un tennista è il posto più bello per giocare. Grazie a tutti gli italiani per avermi sostenuto”.