Fedez posta un video dall’ospedale dopo il ricovero “Periodo non facile, dopo il tumore sono fragile”

Fedez aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute: “Emorragia interna meno invasiva della precedente”

Le parole di Fedez dall’ospedale

Questa mattina, venerdì 12 luglio, Fedez ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute attraverso le stories di Instagram. Il rapper, ricoverato nuovamente per un’emorragia interna, ha voluto fare chiarezza direttamente dalla sua stanza di ospedale.

“Io ci rido su e manco lo so perché ci riesco ancora,” ha scritto Fedez ieri sera, prima di mostrarsi questa mattina in piedi e attaccato alla flebo per fornire ulteriori dettagli. “Faccio il video per chiarire il mio stato di salute. Leggo articoli totalmente basati su niente, parlano di mio abuso di alcol o droghe e non è assolutamente così,” ha dichiarato.

Ha poi spiegato la causa della sua attuale situazione: “Sono stato ricoverato per l’ennesima emorragia interna dovuta al fatto che, laddove mi hanno operato per rimuovere il tumore, mi hanno ricucito gli organi, e nel punto dove è stato ricucito sono fragile rispetto a ulcere e emorragie”. Fedez ha rassicurato i fan, raccontando che questa emorragia è stata meno invasiva della precedente: “Rispetto all’altra emorragia, questa volta è stato un sanguinamento minore. È un periodo non facile sotto tanti punti di vista. Spero che oggi mi dimettano”.

Progetti estivi in dubbio

Fedez ha anche annunciato la possibile necessità di posticipare tutti gli impegni estivi, inclusi live e dj set. “I medici devono valutare se posso fare gli show dj set previsti per questa estate,” ha scritto. “Spero di sì perché non vedevo l’ora di suonare. L’altro ieri ero in studio a preparare lo show ed ero bello gasato. Speriamo almeno questo, dai,” ha concluso.